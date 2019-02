Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Jugendkulturcafe - Diensthund Draco stellt Einbrecher

Kamen (ots)

Am 09.02.2019 (Sa.), gegen 04.20 Uhr, wurde ein 34 jähriger Mann aus Kamen dabei beobachtet, wie er in das Jugendkulturcafe in der Poststraße in Kamen einbrach. Als die alarmierte Polizei an der Tatörtlichkeit eintraf, versuchte der Täter zu flüchten. Da der Täter der Aufforderung stehen zu bleiben nicht nachkam, konnte der Täter durch den eingesetzten Diensthund "Draco" gestellt werden. Hierbei wurde der Täter leicht verletzt und musste anschließend infolge eines Hundebisses ambulant im Krankenhaus erstversorgt werden. Der 34 jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern zur Zeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell