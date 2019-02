Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrzeugführer weicht Kleintier aus

Holzwickede (ots)

Am 08.02.2019 (Fr.), gegen 20.10 Uhr, befuhr ein 35jähriger Fahrzeugführer aus Schwerte die Bahnhofstraße in Holzwickede in östliche Fahrtrichtung. Etwa in Höhe der Einmündung Südstraße wich er nach eigenen Angaben einem Kleintier aus und fuhr gegen einen auf der nördlichen Fahrbahnseite stehenden Baum. Der 35jährige Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2050 Euro.

