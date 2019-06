Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dormagen-Zons (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer auf der Düsseldorfer Straße in der Ortslage Dormagen-Zons bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 72-jährige Mann aus Krefeld war mit seinem E-Bike auf der Fahrbahn der Düsseldorfer Straße aus Fahrtrichtung Sankt-Peter in Fahrtrichtung Zons unterwegs und bog laut Zeugenaussagen unvermittelt nach links in Richtung Nievenheimer Straße ab. Dabei wurde das Zweirad von einem nachfolgenden und in gleicher Richtung fahrenden Pkw VW Polo eines 25-jährigen Dormageners erfasst. Durch die Kollision und den darauf folgenden Sturz auf die Straße zog sich der 72-jährige Krefelder schwere Verletzungen zu und wurde nach rettungsmedizinscher Behandlung am Unfallort einem Düsseldorfer Krankenhaus zugeführt. Ärztlichen Angaben zufolge kann Lebensgefahr für ihn derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der 25-jährige Pkw-Fahrer wurde durch den Unfall zum Glück nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand polizeilichen Angaben zufolge hoher Sachschaden. Das eBike des Krefelders wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Düsseldorfer Straße in beide Fahrtrichtungen durch die Polizei gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Dadurch kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. (Po.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/3000

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell