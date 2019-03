Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Bäckerei beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Bäckerei beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag das Gebäude einer Bäckerei in Hinte beschädigt. Der oder die Täter zerschlugen mit einem schweren Gegenstand zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 04:20 Uhr eine Scheibe des Geschäfts an der Gewerbestraße. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

