Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Beschädigtes Auto gesucht

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein weißer Renault Twingo hat am Montagmorgen gegen 10:00 Uhr ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Twingo-Fahrer touchierte beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke an der Esenser Straße in Aurich gegen 10:00 Uhr ein anderes Fahrzeug und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte der Verursacher kurze Zeit später ermittelt werden. Die Person, dessen Auto beschädigt wurde, wird nun gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04941 606215 zu melden. Bei dem Auto des Geschädigten handelte es sich möglicherweise um ein Fahrzeug aus dem Kreis Storman.

