POL-AUR: Südbrookmerland - Auseinandersetzung in Diskothek; Aurich - Einbruch in Schulgebäude; Wiesmoor - Bushaltestelle beschädigt; Südbrookmerland - Rüttelplatte gestohlen; Aurich - Einbruch in Jugendzentrum

Südbrookmerland - Auseinandersetzung in Diskothek

Zwischen einem 21-jährigen Mann aus Schweindorf und einem 18-jährigen Südbrookmerländer ist es in Südbrookmerland am Sonntagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die beiden jungen Männer gerieten in einer Diskothek in der Moorhuser Dorfstraße gegen 04:55 Uhr offenbar aneinander. Beide Männer wurden leicht verletzt.

Aurich - Einbruch in Schulgebäude

Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zu einem Schulgebäude an der Straße An der Waldschule verschafft. Ob der oder die Täter etwas entwendeten, ist Gegenstand von Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Bushaltestelle beschädigt

Unbekannte haben am Samstagabend eine Bushaltestelle in Wiesmoor beschädigt. Die Verursacher zerschlugen mit einem schweren Gegenstand zwei Glasscheiben des Unterstands, der sich am Busbahnhof "Am Schulzentrum" auf der rechten Seite befindet. Der Vorfall ereignete sich am Samstag zwischen 00:00 Uhr und 18:58 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04944 9169110 entgegen.

Südbrookmerland - Rüttelplatte gestohlen

Unbekannte haben in Südbrookmerland eine Rüttelplatte gestohlen. Diese befand sich auf einem Pritschenwagen in der Straße Roggenkamp. Ereignet hat sich der Vorfall in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 5:40 Uhr. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04942 1337 entgegen.

Aurich - Einbruch in Jugendzentrum

Unbekannte sind in Aurich in ein Jugendzentrum eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude im Breiten Weg. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Ereignet hat sich der Vorfall in der Zeit von Samstag, 17:00 Uhr, bis Montag, 05:29 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

