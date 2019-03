POL-AUR: Südbrookmerland - Radfahrerin leicht verletzt; Aurich - Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt; Großefehn - Unfallflucht auf Parkplatz; Ihlow - Hecke beschädigt; Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Radfahrerin leicht verletzt

Eine 44-jährige Radfahrerin aus Hinte ist bei einem Verkehrsunfall in Moordorf verletzt worden. Ein 66-jähriger Südbrookmerländer fuhr am Montag gegen 12:25 Uhr mit einem Opel Crossland X auf der Ringstraße und wollte nach rechts in die Auricher Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar die Radfahrerin, die auf der Auricher Straße in Richtung Uthwerdum unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 44-jährige Frau aus Hinte leicht verletzt wurde.

Aurich - Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Esenser Straße in Aurich ist am Montag eine Frau aus Aurich leicht verletzt worden. Die 38-jährige VW-Fahrerin aus Aurich fuhr gegen 16:15 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Plaggenburg. An einer Ampel in Höhe der Borsigstraße bremste sie verkehrsbedingt ab. Der hinter ihr fahrende 29-jährige Renault-Fahrer aus Aurich bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin des VW Passat wurde dabei leicht verletzt.

Großefehn - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat beim Rangieren auf einem Parkplatz im Postweg in Großefehn einen schwarzen VW Passat beschädigt. Der VW Passat war auf dem Parkplatz einer Gaststätte geparkt und wurde am Montag zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr vorne rechts an der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich möglicherweise um einen weißen Lastkraftwagen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Ihlow - Hecke beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat die Hecke eines Grundstücks in der Straße Im Westerende - südlich der Poststraße - in Simonswolde beschädigt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag, 14. März, zwischen 8 Uhr und 16 Uhr. Möglicherweise wurde die Hecke durch ein Arbeitsgerät eines Treckers beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04929 1310 entgegen.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein weißer Toyota Yaris ist bereits am Samstag, 9. Februar, auf einem Parkplatz an der Esenser Landstraße in Aurich beschädigt worden. Der unbekannte Verursacher touchierte das Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken hinten links an der Stoßstange und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 11:30 Uhr und 12:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

