Damme - Schwerer Verkehrsunfall vom 20. Januar 2020, Beteiligter verstorben

Wie bereits berichtet kam es am 20. Januar auf der Lembrucher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme kam aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann erlag am Donnerstag, 23. Januar 2020 im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Ursache ist weiterhin unbekannt.

Holdorf - Diebstahl von Pkw-Teilen

Zwischen Mittwoch, 22. Januar 2020, 20.30 Uhr und Donnerstag, 23. Januar 2020, 09.30 Uhr kam es auf dem Gelände einer Lackiererei im Gewerbering zum Diebstahl von Fahrzeugteilen. Die bislang unbekannten Täter begaben sich auf das Gelände des Betriebes und machten sich an insgesamt drei Fahrzeugen der Marke VW zu schaffen. Aus allen drei Pkw bauten sie die Navigationssysteme aus. Außerdem entwendeten sie von einem Wagen den kompletten Satz Leichtmetallfelgen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 23. Januar 2020, kam es um 18.15 Uhr auf der Dinklager Straße zur Zufahrt A1 zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Bösel, der mit seiner 32-jährigen Frau, seiner 12-jährigen Tochter und seinem 8-jährigen Sohn unterwegs war, wollte nach links auf die Zufahrt zur A1 abbiegen. Hierbei übersah er einen 29-jährigen Pkw-Fahrer aus Lohne, der ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 32-jährige Frau und der 8-jährige Junge leicht verletzt wurden. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

