Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Markgröningen; Diebstahl in Tamm; Unfallflucht in Mundelsheim

Ludwigsburg (ots)

Markgröningen: Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen Freitag und Montag trieben bislang unbekannte Täter in der Graf-Hartmann-Straße in Markgröningen ihr Unwesen. Die Unbekannten sprühten verschiedene Symbole sowie Schriftzüge mit blauer und schwarzer Farbe auf die Außenmauer der Grund- und Werkrealschule. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/9327-0, in Verbindung zu setzen.

Tamm: Diebe schlagen auf Baustelle zu

Auf Gipsputz hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Freitag 16:00 Uhr und Samstag 12:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Tamm zuschlugen. Das Material war im Bereich einer umzäunten Baustelle auf zweieinhalb Paletten gelagert. Rund 100 Säcke im Wert von mehreren hundert Euro wurden gestohlen. Der Abtransport erfolgte mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug mit Hebevorrichtung. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tamm, Tel. 07141/601014, entgegen.

Mundelsheim: Unfallflucht mit 12.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07141/900-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die sich zwischen Sonntag 18:00 Uhr und Montag 13:00 Uhr im Nelkenweg in Mundelsheim ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen VW Golf, der am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus abgestellt war. Hierdurch entstand an der linken Fahrzeugseite ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Anschließend machte sich der Unbekannte, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon.

