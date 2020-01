POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 25.-26.01.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Samstagmorgen gegen 05:15 Uhr schlugen mehrere Täter auf einen 20-jährigen Cloppenburger ein, nachdem sie ihn in der Boschstraße in Cloppenburg verfolgt hatten. Als das Opfer zu Boden ging, traten die Täter weiter auf dieses ein und flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können.

Beverbruch - Einbruch in Schule und Kindergarten

In der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 09:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Beverbruch in den dortigen Kindergarten und die Schule ein. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Über die Höhe des Diebesgutes konnten bislang noch keine Erkenntnisse erlangt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 1000 Euro. Auch in dieser Sache sucht die Polizei Zeugen.

Cloppenburg - Brand einer Mülltonne

Zu einem Mülltonnenbrand kam es am Samstagabend gegen 19:30 Uhr in Cloppenburg auf dem Schulgelände der BBS am Cappelner Damm. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg löschte den Brand und die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Polizei löste eine Fahndung mit starken Polizeikräften aus und kontrollierte mehrere Personen. Ein konkreter Tatverdacht besteht bislang nicht.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 10:30 Uhr auf der Osterstraße in Cloppenburg stellte eine Streife der Polizei fest, dass der 37-jährige Fahrer eines VW Sharan aus Molbergen ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Löningen/Molbergen - Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Weil sie bereits länger in Deutschland leben und ihre PKW nicht in Deutschland zugelassen haben, gerieten 2 Männer aus Löningen und Molbergen am Samstag in den Fokus der Polizei. Eine Streife der Polizei Löningen stellte am Samstag auf der Hasestraße in Löningen gegen 11:00 Uhr fest, dass ein 29-jähriger Löninger seinen in Rumänien zugelassen PKW dauerhaft in Deutschland nutzt. Ein 30-jähriger Ungar aus Molbergen führt sein Fahrzeug bereits seit mehreren Jahren mit ungarischer Zulassung in Deutschland. Kontrolliert wurde er auf der Dwergter Straße in Molbergen. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und die Abgabenordnung eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter BtM-Einfluss

Unter dem Einfluss von Drogen stand ein 19-jähriger Molbergen, den eine Streife der Polizei Cloppenburg um 03:15 Uhr auf dem Industriezubringer in Cloppenburg kontrollierte. Ein Vortest verlief positiv auf Marihuana, sodass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag zwischen 12:20 Uhr und 12:44 Uhr wurde ein Mercedes eines Cloppenburgers, der auf dem Parkplatz eines Malerunternehmens am Prozessionsweg geparkt stand, vermutlich durch einen anderen PKW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Mercedes entstand Sachschaden im Heckbereich in Höhe von ca. 500 Euro. Wer Angaben zu den genannten Sachverhalten machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 zu wenden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 63-jähriger Cloppenburger bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 14:15 Uhr in Cloppenburg. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad den Niedrigen Weg in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Eisenbahnstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 53-jährigen Cloppenburgers, welcher den Radfahrer beim Versuch die Kreuzung zu befahren, übersah und gegen diesen stieß. Der Radfahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Sein Fahrradhelm mit integrierter Airbag-Funktion verhinderte Schlimmeres. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit von Fahrradhelmen als passiven Schutz bei Verkehrsunfällen hin. Der Schaden an PKW und Fahrrad wird auf ca. 650 Euro geschätzt.

Auch eine gute Sichtbarkeit von Fahrradfahrern im Dunkeln durch helle Kleidung und Licht trägt zur Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer bei. Aus diesem Grund hat die Polizei in den vergangenen Wochen vermehrt den Fokus auf den Fahrradverkehr gelegt und im gesamten Stadtgebiet in den Morgen- und Abendstunden Kontrollen durchgeführt. Hierbei musste festgestellt werden, dass viele Fahrradfahrer ohne Licht und teils auf der falschen Seite auf Fußwegen und Radwegen fahren. Die Polizei wird ihre Kontrollen auch in den kommenden Tagen und Wochen fortsetzen.

