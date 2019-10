Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 21.10.2019, gegen 07.25 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin die L 813/Schenumer Straße aus Richtung Cleverns kommend in Fahrtrichtung Jever. In Höhe der Gärtnerei musste sie ihre Fahrt verkehrsbedingt verlangsamen, was eine ihr nachfolgende Pkw-Fahrerin nicht rechtzeitig genug erkannte und auffuhr. Dadurch entstand an beiden Pkw ein Schaden von jeweils 2000 EUR.

