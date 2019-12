Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfallflucht

Westerkappeln (ots)

Am Samstagvormittag (14.12.2019), ist gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz der St. Agatha-Kirche ein Kleintransporter beschädigt worden. Ein Zeuge sah, wie ein vermutlich dunkelblauer älterer Pkw den Kleintransporter an der hinteren linken Hecktür beschädigt hat. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichenfragment ST - WB merken. Danach folgen laut seinen Angaben drei Zahlen. Bei der ersten soll es sich um eine 5 handeln. Der Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben: 60 bis 70 Jahre alt, unter 180 cm groß, er hat eine korpulente Figur, grau/schwarze Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell