Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegal von Paris bis Bautzen

Bautzen (ots)

Eigentlich sollte die Reise weiter bis nach Georgien gehen für einen 27-jährigen Busreisenden, den die Bundespolizei am 4. Februar 2020 in Gewahrsam nahm.

Gegen 07:40 Uhr kontrollierten die Beamten auf Höhe des BAB4-Anschlusses Bautzen West einen in Richtung Görlitz fahrenden polnischen Reisebus. Unter den Reisenden befand sich der aus Georgien stammende Mann. Er konnte zwar einen Reisepass vorlegen, aber auch eine im vergangenen September abgelaufene französische Bescheinigung als Aslybewerber. Er wollte sich nun in Polen mit seinem Bruder treffen um weiter in die Heimat zu fahren. Seine Reise musste jedoch vorerst gestoppt werden.

Gegen den Mann wird nun wegen unerlaubter Einreise sowie unerlaubtem Aufenthalt ermittelt. Aufgrund eines neu gestellten Asylantrages wurde er zur Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden geschickt.

