Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt- Diebstahl eines PKW/ VW Multivan (KLE-FM 251) entwendet

Rheurdt (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag (12. Dezember 2019), 22.00 Uhr, auf Freitag, 06.15 Uhr, einen VW Multivan. Der VW parkte linksseitig vom Haus des Eigentümers an der Moränenstraße. Es handelt sich um das Sondermodell "Twenty" in grau mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-FM251. Im Fahrzeug befanden sich noch diverse Werkzeuge.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

