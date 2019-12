Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Aggressiver Randalierer am Einkaufszentrum

Kleve (ots)

Am Donnerstag gegen 18.20 Uhr lief ein stark alkoholisierter 58-jähriger Klever hinter einem 18-jährigen Klever her, der auf der Hoffmannallee in Richtung des Einkaufszentrums unterwegs war. Der 58-Jährige beschimpfte den ihm unbekannten 18-Jährigen und war sehr aggressiv. Drei weitere Passanten, die die Situation sahen, gingen zum 18-Jährigen. Der Randalierer trat dem jungen Mann daraufhin unvermittelt in den Unterleib und rannte anschließend in Richtung Einkaufszentrum. Die Passanten folgten dem Flüchtigen bis dieser sich plötzlich umdrehte und den Dreien ein Messer zeigte. Danach rannte er weiter in Richtung eines Supermarktes. Vor dem Eingang des Supermarktes schlug er einem 32-jährigen Klever ins Gesicht. Der 32-Jährige wehrte sich und stoppte den Randalierer kurz. In diesem Moment traf die Polizei ein und nahm den 58-Jährigen in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten ein Küchenmesser und kleines Tütchen Marihuana fest. Der 18-Jährige und der 32-Jährige wurden leicht verletzt. Der 58-Jährige konnte heute Morgen das Gewahrsam nüchtern wieder verlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell