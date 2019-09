Polizei Essen

POL-E: Essen/Oberhausen/Mülheim: Öffentliche Fahndung nach einem bislang unbekannten Sexualstraftäter-Foto- Beschuldigte nutzten die offensichtlich falschen Vornamen "Yassin und Ricardo"

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45139 E.- Ostviertel/ Oberhausen/ Mülheim:

Vor zwei Jahren, am 19. Oktober 2017, soll es zu einem Sexualdelikt zum Nachteil einer Jugendlichen im Essener- Ostviertel gekommen sein. Zwei junge Männer, die sich mit den falschen Vornamen Yassin und Ricardo vorstellten, stehen seitdem im Fokus der ermittelnden Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft in Essen. Mit einem augenscheinlich getunten schwarzen 5 er BMW, an dem Oberhausener Kennzeichen angebracht waren, fuhren die Männer durch mehrere Ruhrgebietsstädte. In Essen-Katernberg stieg am Vorabend (18.10.2017) das spätere Opfer in den Wagen der Männer. Gemeinsam fuhr die Gruppe zu einer Shisha Bar in Oberhausen, später in der Nacht (19.10.2019) zu einem Parkplatz am "Steeler Wasserturm" in Essen- Huttrop und abschließend zu einem Autogeschäft (gegen 4 Uhr) in der Straße Lysegang im Ostviertel, wo es zu der Sexualstraftat gekommen sein soll. Die beiden arabisch aussehenden Männer könnten einen deutsch- libanesisch-serbischen Migrationshintergrund haben. Langwierige Ermittlungen führten die Kriminalpolizei inzwischen zu einem der beiden Beschuldigten. Sein falscher Vorname "Ricardo" konnte inzwischen gegen seine richtigen Personalien ausgetauscht werden. Im Zusammenhang mit der Tat konnten auch einige Handynutzer festgestellt werden, deren Namen jedoch nicht mit denen bei den Telefongesellschaften übereinstimmten. Auch ein Foto des zweiten Beschuldigten "Yassin", der vermutlich ebenfalls einen falschen Namen nannte, ist inzwischen Gegenstand der Ermittlungen. Mit diesem Foto wird nun versucht, die wahre Identität des unbekannten "Yassin" zu ermitteln. Der noch unbekannte Beschuldigte war den Ermittlungen zufolge ebenfalls häufig im Bereich Essen- Katernberg, aber auch in Essen- Huttrop- Oberhausen und Mülheim unterwegs. Hinweise, die möglicherweise zur Identifizierung des unbekannten Sexualtäters führen, erbittet die Essener Polizei an ihre zentrale Rufnummer 0201-8290. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell