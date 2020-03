Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Plastikmülleimer in Brand gesteckt

Hückelhoven (ots)

Hinter einem Wohnhaus an der Haagstraße entdeckten Zeugen am Samstag (28. März), gegen 1.10 Uhr, einen Mülleimerbrand. Die Rolllade eines Parterrefensters wurde durch die Flammen beschädigt. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen, bevor weiterer Schaden entstand. Zur Klärung, wie es zu dem Brand kommen konnte, sucht die Polizei Zeugen. Wer Beobachtungen gemacht hat, die damit in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz in Verbindung zu setzen, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

