Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall

Bergen-Sülze (ots)

Am Samstagabend, dem 30.11.19, kam es gegen 17.20 Uhr in der Straße Butterberg zu einem Verkehrsunfall. Ein derzeit unbekanntes ca. 10-jähriges Kind rannte für einen PKW-Fahrer unvermittelt auf die Fahrbahn, woraufhin der FZ-Führer nach rechts auswich und gegen einen Baum stieß. Der Gesamtschaden am FZ sowie der Anpflanzung beträgt ca. 1500.-EUR. Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem bis dahin unbekannten Kind nimmt die Polizei Bergen unter 05051-471660 entgegen.

