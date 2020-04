Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Diebstahl eines Krankenfahrstuhles

Bad Rothenfelde (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montag-und Dienstagvormittag im Kurzentrum von Bad Rothenfelde einen Krankenfahrstuhl gestohlen. Das Elektrofahrzeug der Marke Orion, Modell Invacare Scooter, stand hinter einem Wohnhaus der Straße Am Alten Gradierwerk. Wer Hinweise zum Verbleib des Krankenfahrstuhles machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Bad Rothenfelde. Telefon: 05424-5326.

