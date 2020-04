Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Pfalzdorf - Blumenkübel und Holzbalken in Brand

Zeugen gesucht

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Donnerstag (02.04.2020) gegen 20:55 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an der Reuterstraße gerufen. Ein Kunststoffblumentopf und danebenstehende Holzpfosten waren auf bislang unbekannte Weise in Brand geraten. Durch das Feuer wurden das angrenzende Gebäude, welches als Lagerraum genutzt wird, und eine Voliere leicht beschädigt. Glücklicherweise konnte der Brand gelöscht werden, bevor das Feuer übergreifen konnte. Aufgrund der Umstände ist zu vermuten, dass eine Brandstiftung ursächlich für das Feuer war.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

