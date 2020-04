Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Einbruch

Mit Blumenkübel Scheibe eingeworfen

Kleve (ots)

Ein Zeitfenster von einer halben Stunde nutzen am Donnerstag (2.April 2020) unbekannte Täter in Kleve auf der Triftstraße für einen Einbruchsversuch. Zwischen 14:00 und 14:30 Uhr warfen sie mit einem Blumenkübel aus dem Garten die Terrassenscheibe eines Einfamilienhauses ein. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht, offenbar wurden sie in ihrem Vorhaben gestört. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

