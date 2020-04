Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Gleich zwei Autos beschädigt

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag (02. April 2020), 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Speelberger Straße auf Höhe der Straße Am Luebhof gleich zwei geparkte PKW. Er touchierte offenbar beim Vorbeifahren die linken Außenspiegel eines roten Honda Civic und eines weißen Toyota Auris. Am Fahrzeug des Unfallverursachers muss jedoch auch ein Schaden entstanden sein: Es blieben eine graue Spiegelabdeckung und Spiegelglas seines Fahrzeugs zurück. Allerdings kam der unbekannte Fahrer seinen Pflichten nicht nach und flüchtete, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 zu melden. (cs)

