Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Unfallflucht/ 33-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich

Kleve (ots)

Am Donnerstagmorgen (02. April 2020) gegen 06.40 Uhr kam es am Wolfgraben zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 33-jährige Mann aus Kleve fuhr mit seinem Rad den Wolfsgraben in Richtung Krähental entlang, als ihm ein unbekannter PKW entgegen kam. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit und des geringen Seitenabstands habe sich der Klever erschrocken und ist mit dem Rad in den angrenzenden Graben gefahren. Es soll ein dunkler PKW gewesen sein, der die Unfallstelle in Richtung Krähental verließ. Der Radfahrer verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Krankenhaus konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum unbekannten PKW und zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 und jeder andere Polizeidienststelle entgegen. (as)

