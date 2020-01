Polizei Braunschweig

POL-BS: In zwei Fällen Pyrotechnik auf Einsatzkräfte

Braunschweig (ots)

31.12.2019, 23.19 Uhr und 01.01.2020, 00.09 Uhr Braunschweig, Stadtgebiet

Auch in der Silvesternacht wurden in Braunschweig zwei Vorfälle aktenkundig, in denen Einsatzkräfte bewusst mit Pyrotechnik angegangen wurden.

Gegen 23.19 Uhr am späten Silvesterabend wurde auf dem Schlossplatz ein 19-jähriger Mann bemerkt, der zunächst bewusst mit eingesetzten Polizeibeamten Blickkontakt aufgenommen hatte. Anschließend feuerte er eine Silvesterrakete gezielt in Richtung der Einsatzkräfte. Der Tatverdächtige wurde daraufhin kontrolliert und ihm ein Platzverweis für den Rest der Nacht ausgesprochen. Der 19-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Kurz nach dem Jahreswechsel kam es dann zu einem Brand einer Wertstoffinsel in der Saalestraße. Bei den Löscharbeiten warf ein 15-Jähriger einen Feuerwerkskörper gezielt in die Richtung der eingesetzten Feuerwehrleute. Während der anschließenden Kontrolle durch die Polizei versuchte der Jugendliche zu fliehen, in dem er sich losriss. Dabei stieß er mit dem Ellenbogen zu. Der Tatverdächtige wurde daraufhin gefesselt und in das Kommissariat am Alsterplatz gebracht. Hier wurde er von seiner Mutter wieder in Empfang genommen. Ihn erwartet ein Verfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf die Beamten und die Rettungskräfte.

