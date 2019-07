POL-REK: 190717-2: Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Köln geben Ermittlungserfolg bekannt - Brühl

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Einer Gruppe aus neun Personen werden Diebstahl und Einbruchsdiebstahl vorgeworfen. Die Taten fanden im Jahr 2018 statt.

In der Zeit zwischen Februar und September des vergangenen Jahres suchten zunächst unbekannte Täter in Brühl verschiedene Tatorte auf, um stehlenswertes Gut zu entwenden. Dabei handelte es sich zum Beispiel um Kioske, mehrere Arztpraxen, Schulen und eine Bäckerei; auch wird den jungen Männern vorgeworfen, Diebstähle von Fahrrädern oder Diebstähle aus Kraftfahrzeugen begangen zu haben. Die durch die Polizei gesicherten Spuren an den Tatorten führten die Ermittler zu einer neunköpfigen Gruppe, die aus einem Kind, einem Erwachsenen und sieben weiteren jungen Männern im jugendlichen und heranwachsenden Alter besteht. Diese waren bei den Vernehmungen zum Teil geständig.

In mehreren Fällen konnten am Tatort gesicherte DNA-Spuren den Beschuldigten zugeordnet werden. In einem Rucksack, den einer der jungen Männer mitführte, fanden Polizeibeamte Diebesgut aus einem aufgebrochenen Auto. In einem anderen Fall fanden die Ermittler bei einem Beschuldigten dieselben Glassplitter, die bei einem Einbruch in eine Bäckerei beim Einschlagen der Schaufensterscheibe entstanden sind.

Die Ermittlungen dauerten bis jetzt an, da die Auswertungen der Spurenbilder mit Sorgfalt durchgeführt wurden und sich daher hinzogen. (bm/nt)

