POL-BS: Nach Verkehrsunfall mit Linienbus - Unbekannter Zeuge dringend gesucht

13.12.2019, 18.10 - 18.20 Uhr Braunschweig, Cyriaksring

Nachdem alle Überprüfungen bei den infrage kommenden Verkehrsbetrieben negativ verliefen, sucht der Verkehrsunfalldienst nun einen unbekannten Zeugen zu einem länger zurückliegenden Verkehrsunfall.

Eine 32-jährige Frau hatte ihren Wagen am 13.12.2019, gegen 18.10 Uhr, auf dem Parkstreifen des Cyriaksrings in Höhe Hausnummer 49 zum Parken abgestellt. Als sie kurz darauf zu dem Fahrzeug zurückkehrte, teilte ein bislang unbekannter Mann ihr mit, dass soeben ein Linienbus ihren Pkw gestriffen hatte.

An dem Wagen waren frische Unfallspuren zu erkennen, weiter war der gesamte vordere Stoßfänger abgerissen. Ermittlungen bei allen infrage kommenden Verkehrsbetrieben in den vergangenen Tagen zu dem möglichen Unfallverursacher verliefen bislang negativ. An keinem der Fahrzeuge war ein entsprechender Schaden zu finden.

Daher bittet der Verkehrsunfalldienst den bislang unbekannten männlichen Zeugen dringend, sich unter der Rufnummer 0531/476-3935 zu melden.

