Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Restaurant

Braunschweig (ots)

In Volkmarode drangen in der Nacht zum Freitag unbekannte Täter in das dortige Restaurant ein, nachdem ein Fenster an der Gebäudefront mit einem Gullydeckel eingeschlagen wurde. Aus dem Restaurant wurden Bargeld und diverse Flaschen Alkohol entwendet. Die Täter entkamen unerkannt. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter 0531-4762516.

