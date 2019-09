Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wegen Erschleichen von Leistungen, Bedrohung, Steuerhinterziehung, Verstoß gegen die Abgabenordnung, Diebstahl - Bundespolizei nimmt mit Haftbefehlen gesuchte Personen fest

Dortmund - Paderborn - Essen -Stuttgart (ots)

Insgesamt drei Personen konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern (05. September) am Dortmunder Flughafen festnehmen. Während sich eine 30-jährige Frau durch die Zahlung von 3.000,- Euro "freikaufen" konnte, wurden zwei rumänische Staatsangehörige bei Gericht vorgeführt.

Um 09:50 Uhr überprüften im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest (Rumänien) kommend, Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 39-jährigen Rumänen am Dortmunder Flughafen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann drei Haftbefehle vorlagen.

Alle drei Haftbefehle wurden im Jahr 2016 vom Amtsgericht in Essen-Steele erlassen. Wegen Leistungserschleichung wurde er zu einer Geldstrafe von 950,- Euro verurteilt. Wegen Bedrohung zu einer Strafe von 360,- Euro und wegen Steuerhinterziehung zu einer Strafe von 420,- Euro. Bezahlt hatte er nicht eine einzige der drei Geldstrafen. Weil er dies auch gestern nicht wollte oder konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 173 Tagen in die Dortmunder JVA eingeliefert.

Um 15:50 Uhr wurde dann eine 30-jährige Deutsche beim Versuch aus London kommend, am Dortmunder Flughafen einzureisen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass gegen die in England wohnhafte Frau ein Haftbefehl des Amtsgerichts in Oldenburg vorlag. Dieses hatte sie wegen Verstoßes gegen die Abgabenordnung zu einer Geldstrafe von 3000,- Euro verurteilt. Weil ein Bekannter der Frau den geforderten Geldbetrag bei der Paderborner Polizei einzahlte, bleibt ihr eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen erspart.

Zu guter Letzt wurde um 16:00 Uhr ein 45-jähriger Rumäne festgenommen als er aus Bukarest kommend einreisen wollte. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl der Justiz in Stuttgart vor. Der Mann wird in Verbindung mit drei gewerbsmäßigen Diebstählen in Verbindung gebracht. Der Mann wurde später in das Polizeigewahrsam eingeliefert, von wo er einem Haftrichter vorgeführt wurde.

