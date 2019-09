Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Vermisst und ohne Ticket - Bundespolizei nimmt Jugendlichen in Gewahrsam

Koblenz (ots)

Am Donnerstagmorgen, 05:00 Uhr wurde - nach begangener "Schwarzfahrt" im IC 2021 - ein 14-jähriger Deutscher von einer Streife der Bundespolizei am Hbf Koblenz in Gewahrsam genommen.

Die Kontrolle brachte zum Vorschein, dass er aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Hellenthal ausgebüxt war. Nach Rücksprache mit der zuständigen Jugendhilfeeinrichtung wurde der Jugendliche von einem Betreuer auf der Wache des Bundespolizeireviers Koblenz abgeholt.

