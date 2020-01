Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Spiegel abgefahren/Unfallflucht

Kleve (ots)

Am Samstag (25.01.2020) wurde auf der Hoffmannallee in Höhe der Hausnummer 102 der geparkte schwarze Ford einer 38-Jährigen aus Bedburg-Hau durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die 38-jährige Frau hatte ihren PKW gegen 12:15 Uhr auf dem Parkstreifen in Fahrtrichtung Innenstadt abgestellt und gegen 13:15 Uhr eine Beschädigung am linken Außenspiegel bemerkt. Der Verursacher des Schadens hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt ohne seiner Pflicht nachzukommen, den Unfall zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

