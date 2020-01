Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Wohnungseinbruch

Goch (ots)

Am Freitag, 24.01.2020, sind Unbekannte in ein Haus auf der Andover Straße im Ortsteil Asperden eingedrungen. Hierzu hebelten sie zwischen 14.30 Uhr und 19.45 Uhr die Eingangstür an der Seite des Hauses auf. Im Haus durchsuchten die Einbrecher in nahezu sämtlichen Räumen nach Diebesgut. Nach dem bisherigen Kenntnisstand wurde Schmuck gestohlen. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht Zeugen. (SI)

