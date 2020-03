POL-RT: Auffahrunfall, Verkehrskontrolle

Polizeipräsidium Reutlingen

Nürtingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochvormittag auf der B 297 hat sich eine 33-jährige Autofahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 10.45 Uhr befuhr eine 71 Jahre alte Frau mit ihrem VW Polo die Bundesstraße von Reudern in Richtung Kirchheim und krachte ins Heck eines verkehrsbedingt abbremsenden Seat Leon. Dessen 33-jährige Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt beläuft sich der Blechschaden auf zirka 10.000 Euro. Der Polo war zudem nicht mehr fahrtauglich und wurde abgeschleppt. (mr)

Tübingen (TÜ): Gefährliche Ablenkung

Viel zu tun hatten Beamte des Polizeireviers Tübingen bei einer Kontrollstelle zur Überwachung des fließenden Verkehrs am Mittwochvormittag. Innerhalb von nur rund 90 Minuten, zwischen zehn Uhr und 11.30 Uhr, stellten die Beamten im Bereich Stuttgarter Straße (B 27) / Hechinger Straße bei insgesamt 13 Autofahrern die verbotswidrige Benutzung eines Mobiltelefons und somit auch eine zwangsläufig damit verbundene Ablenkung vom Verkehrsgeschehen fest. Die Verkehrssünder erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. (mr)

