Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Kindergärten und Einkaufsmarkt

Reutlingen (ots)

Einbrecher in Kindergärten

Innerhalb weniger Tage ist erneut in zwei Reutlinger Kindergärten eingebrochen worden. In der Nacht zum Dienstag verschaffte sich ein Krimineller Zutritt zu den Betreuungseinrichtungen in der Planie bzw. der Friedrich-Ebert-Straße. In den Gebäuden durchwühlte er mehrere Schränke, die er teilweise ebenfalls gewaltsam öffnete. Mit etwas Bargeld machte sich der Täter schließlich aus dem Staub. Der von ihm angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Beide Taten hatten Zeugen am Dienstagmorgen, gegen 6.45 Uhr, entdeckt. Erst über das vergangene Wochenende waren zwei Kindergärten in der Weingärtnerstraße und in der Urbanstraße von einem Einbrecher heimgesucht worden (siehe Pressemitteilung vom 02.03.2020 / 16:27 Uhr). (mr)

Rosenfeld (ZAK): Einbruch über das Dach

Unbekannte sind zwischen Samstag, 20.15 Uhr, und Montag, 5.40 Uhr, in einen Einkaufsmarkt in der Silcherstraße eingebrochen. Die Täter drangen nach derzeitigem Ermittlungsstand über das Dach ins Innere des Gebäudes vor. Dort stießen sie auf einen Tresor, öffneten ihn gewaltsam und flüchteten anschließend mit dem darin deponierten Bargeld. Der hinterlassene Sachschaden steht noch nicht fest. (mr)

