Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots)

Beamte wurden am frühen Mittwoch, gegen 1 Uhr, auf zwei E-Scooter-Fahrer aufmerksam, die hintereinander in Schlangenlinien den Friedrichsring entlang fuhren. Sie hielten den jungen Mann sowie dessen Begleiterin in Höhe des Quadrats U5 zu einer Verkehrskontrolle an, bei der sich herausstellte, dass beide deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Mit dem 23- und der 22-jährigen Frau wurden Alkoholtests durchgeführt, die jeweils einen Wert von über 1 Promille ergaben. Sie mussten die Beamten im Anschluss zu einer Blutentnahme begleiten. Die Führerscheine der beiden wurden sichergestellt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

