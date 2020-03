Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bei Reise Drogen mitgeführt - 33-Jähriger in Haft (Leinfelden-Echterdingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 33 Jahre alten Mann aus Karlsruhe. Der Tatverdächtige wurde am Samstagabend am Busterminal des Stuttgarter Flughafens festgenommen und befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Gegen 18 Uhr schlug ein Drogenspürhund des Hauptzollamts Stuttgart bei einer routinemäßigen Fernbuskontrolle bei dem Mann an, der daraufhin durchsucht wurde. Dabei kamen sodann rund 100 Gramm Marihuana zu Tage, worauf der Tatverdächtige vorläufig festgenommen wurde.

Der 33-jährige Nigerianer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag beim Amtsgericht Nürtingen der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. (mr)

