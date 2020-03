Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Kindergärten; Weitere Verkehrsunfälle; Rauchender Wäschetrockner; Biber befreit

Reutlingen (ots)

In Kindergärten eingebrochen

In zwei Kindergärten in der Weingärtnerstraße und in der Urbanstraße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, sieben Uhr, verschaffte sich der Einbrecher jeweils über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumen. Dort suchte er jeweils die Büroräume auf, die er nach Stehlenswertem durchsuchte, wobei er verschlossene Schränke oder Schubladen mit brachialer Gewalt aufwuchtete. Soweit bislang bekannt ist, dürfte ihm in beiden Fällen ein kleinerer Bargeldbetrag in die Hände gefallen sein. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reutlingen-Mittelstadt (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Einmündung der L 374 in die B 297 ereignet hat. Ein 76-Jähriger war gegen 9.20 Uhr mit seinem VW Golf auf der L 374 von Mittelstadt herkommend unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße wollte er nach links in Richtung Pliezhausen einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Lkw mit Anhänger. Dessen 54-jähriger Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, seinen tonnenschweren Zug rechtzeitig zum Stehen zu bringen, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Während der Lkw-Fahrer und die Beifahrerin im VW unverletzt blieben, musste der Unfallverursacher mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße teilweise bis etwa zehn Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (cw)

Bad Urach (RT): Mit Baum zusammengestoßen

Am Montagmittag hat sich eine 27-jährige Autofahrerin bei der Kollision mit einem Baum nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war mit ihrem Nissan Micra gegen 13 Uhr auf der B 28 von Römerstein herkommend in Richtung Bad Urach unterwegs, als sie auf Höhe Hengen mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße abkam, einen Leitpfosten überfuhr und schließlich frontal gegen einen Baum prallte. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Pkw, an dem sich der entstandene Totalschaden auf rund 5.000 Euro beläuft, musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (mr)

Lichtenstein (RT): Rauch aus Wäschetrockner

Ein Wäschetrockner hat am Montagnachmittag in einem Hotel in der Heerstraße die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten kurz vor 15.30 Uhr aus, nachdem der Rettungsleitstelle das rauchende Gerät gemeldet worden war. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der Industrietrockner wohl aufgrund eines technischen Defekts zu qualmen begonnen, worauf ein Mitarbeiter die Sicherung herausnahm und zu löschen begann. Durch die Feuerwehr waren nur noch kleine Nachlöscharbeiten notwendig. Außerdem wurden die betroffenen Räume ausgiebig gelüftet. Der Sachschaden am Trockner beträgt schätzungsweise 4.000 Euro. Zu einem Personen- oder Sachschaden war es nicht gekommen. (mr)

Hechingen (ZAK): Biber aus Rückhaltebecken befreit

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz mussten am Montagvormittag Feuerwehr und Polizei auf ein Gewerbegelände in die Kasernenstraße ausrücken. Kurz nach 8.30 Uhr ging beim Polizeirevier Hechingen die Mitteilung ein, dass sich ein Biber in einem Rückhaltebecken auf dem Gelände befindet und nicht mehr von alleine herauskommt. Vor Ort entdeckten Rettungskräfte das Tier in dem etwa vier Meter tiefen, nicht ganz vollen, umzäunten Becken. Da der Biber an den betonierten Seitenwänden keine Möglichkeit fand herauszuklettern, ließ ein Verantwortlicher das Wasser ab. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr stiegen anschließend in das Becken und fingen den Biber in einer Hundebox der Polizei ein. Gegen elf Uhr wurde das Tier von den Rettungskräften wohlbehalten an der nahegelegenen Starzel in die freie Wildbahn entlassen und das Becken aufgrund der sich darin befindlichen Fische wieder geflutet. (ms)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell