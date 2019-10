Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Halen - Kennzeichendiebstahl

Am Dienstag, 01. Oktober 2019, kam es um 00.10 Uhr im Heideweg zum Diebstahl von zwei Kennzeichen, CLP-AB 795, die zu einem Volvo C30 gehören. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Bethen - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Am Dienstag, 1. Oktober 2019, kam es um 08.08 Uhr an der Kreuzung der Bether Straße und Zur Basilika zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg wollte von der Straße Zur Basilika die Bether Straße überqueren und übersah dabei eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau gegen den Wagen eines 68-jährigen Cloppenburgers geschleudert. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12000 Euro.

