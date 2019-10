Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Goldenstedt - Trickdiebstahl

Am Montag, 30. September 2019, 12.10 Uhr kam es in der Timpner Straße zu einem Trickdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verkauften einer Anwohnerin einen Sack Blumenerde an der Haustür und gelangten im weiteren Verlauf unter einem Vorwand in die Wohnung der Frau. Hier kam es dann zu einem Trickdiebstahl einer Goldkette. Die Täter entfernten sich anschließend vermutlich mit einem weißen Transporter vom Tatort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen. Die Polizei rät sehr aufmerksam zu sein, sollten Sie fremde Personen in Ihre Wohnräume lassen.

Lohne - Pedelec entwendet

Zwischen Sonntag, 29. September 2019, 17.00 Uhr und Montag, 30. September 2019, 07.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec der Marke Gazelle, Modell Arroyo, das unter einem Carport in der Clemens-August-Straße stand. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2450 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Versuchter Einbruch in Windkraftanlage

Zwischen Sonntag, 29. September 2019, 21.30 Uhr und Montag, 30. September 2019, 11.30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Windkraftanlage an der Krimpenforter Straße einzubrechen, was ihm nicht gelang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 30. September 2019, wurde der Polizei um 14.40 Uhr auf der Driverstraße durch einen aufmerksamen Zeugen der Verdacht gemeldet, dass eine Person betrunken Auto fahren würde. Es konnte auf einer Hofeinfahrt ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Dieser schlief in seinem Wagen und schien stark alkoholisiert gewesen zu sein. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 30. September 2019, wurde um 20.55 Uhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme auf der Straße Ossenbeck kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

