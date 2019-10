Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 30. September 2019, kam es zwischen 09.15 und 10.30 Uhr in der Heinrich-von-Oytha-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Opel Astra, der dort in einer Parkbucht stand und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Bösel - Kennzeichen entwendet

Zwischen Samstag, 28. September 2019, 20.30 Uhr und Montag, 30. September 2019, 08.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter beide Kennzeichen OL-S 5260 eines PKW, der in der Dieselstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

