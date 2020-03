Polizeipräsidium Reutlingen

Wegen Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 17-jährigen Jugendlichen und zwei 18 und 19 Jahre alte Heranwachsende aus dem Landkreis Göppingen. Die Männer stehen im dringenden Verdacht am Montag, dem 24. Februar 2020, versucht zu haben, in Nürtingen eine Tankstelle in der Stuttgarter Straße zu überfallen. Zudem sollen sie versucht haben, am späten Freitagabend erneut eine Tankstelle in Bad Boll zu überfallen. Die beiden Heranwachsenden befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Im Zusammenhang mit dem versuchten Raub auf die Tankstelle in Nürtingen war im nahegelegenen Wohngebiet ein kleineres, weißes Fahrzeug aufgefallen, dessen Fahrer unmittelbar nachdem die Täter geflüchtet waren, ebenfalls weggefahren war (wir haben berichtet). Hinweise von Anwohnern führten die Fahnder zunächst auf die Spur des 19-Jährigen, der Halter eines weißen Jaguars ist. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die beiden mutmaßlichen Komplizen identifiziert werden. Am vergangenen Freitag fiel der weiße Jaguar des 19-Jährigen erneut in einem Wohngebiet in der Nähe einer Tankstelle in Bad Boll auf, nachdem dessen Insassen sich in auffälliger Weise für die nahegelegene Tankstelle zu interessieren schienen. Als gegen 22 Uhr der 18- und der 19-Jährige maskiert und mit einer Pistole bewaffnet, versuchten die Tankstelle zu überfallen, wurden sie von zwischenzeitlich alarmierten Spezialkräften der Kriminalpolizei auf dem Gelände gestellt und nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen. Der 17-Jährige konnte unmittelbar danach im Wagen sitzend festgenommen werden. Auch die Pistole, eine Softairwaffe, wurde sichergestellt.

Während der 17-Jährige nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurden der 18-jährige Deutsch-Grieche und der 19-jährige Kosovare am Samstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Beide Beschuldigte wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. (cw)

