POL-RT: Vor Polizeikontrolle geflüchtet; Einbrüche; Verkehrsunfall; Kassenautomaten geplündert; Brand von Gartenhaus; Diesel-Diebstahl

Reutlingen (ots)

Während Verkehrskontrolle davongefahren

Ein offenbar unter Drogeneinfluss stehender, führerscheinloser Autofahrer ist am frühen Montagmorgen während einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Eine Streife des Polizeireviers Reutlingen hatte gegen 1.45 Uhr einen VW Golf in der Heppstraße angehalten. Während der Kontrolle startete der 21 Jahre alte Fahrer das Fahrzeug und raste in Richtung Innenstadt davon. Die Beamten fuhren mit ihrem Streifenwagen unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn hinterher. Der junge Mann flüchtete mit seinem Wagen durch das Wohngebiet Gmindersdorf auf die Hans-Freytag-Straße. Im Anschluss bog er ohne anzuhalten und mit hoher Geschwindigkeit wieder auf die bevorrechtigte Heppstraße in Richtung Betzingen ab. Ein von der Innenstadt herkommender Taxi-Lenker konnte nur durch eine Vollbremsung einen Verkehrsunfall vermeiden. Der Golf-Fahrer wendete kurze Zeit später und fuhr in Richtung Innenstadt zurück. Als ihm eine weitere Polizeistreife entgegenfuhr, bremste der Heranwachsende auf Höhe einer Bushaltestelle auf Höhe der Hans-Freytag-Straße ab. Kurz vor dem Stillstand gab der 21-Jährige wieder Vollgas und versuchte, an dem vor ihm befindlichen Streifenwagen vorbeizukommen. Die Polizisten wollten sich ihm in den Weg stellen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In der Folge drehte sich der Golf und der Fahrer konnte von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stellte sich heraus, dass er offenbar unter Drogeneinfluss stand. Nachdem ein Test positiv verlaufen war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Bei der Kollision der beiden Pkw war ein Schaden in Höhe von zirka 4.500 Euro entstanden. (ms)

Reutlingen (RT): Wohnhäuser heimgesucht

Am Wochenende sind im Stadtteil Ringelbach gleich zwei Wohnhäuser von einem Einbrecher heimgesucht worden. Beide Male schlug der Täter in der Steinenbergstraße zu. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag gelangte er durch das Aufhebeln von Terrassentüren in die Objekte und machte sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen. Ihm fielen Bargeld und Schmuck von noch unbekanntem Wert in die Hände. Der angerichtete Sachschaden schlägt nach derzeitigem Kenntnisstand mit mehreren tausend Euro zu Buche. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Denkendorf (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Die kurze Abwesenheit der Bewohner hat ein Einbrecher am Sonntagabend in Denkendorf ausgenutzt. In der Zeit von 17.45 Uhr bis kurz vor 20.30 Uhr gelangte der Unbekannte über eine gewaltsam geöffnete Haustür ins Gebäude. In mehreren Stockwerken durchwühlte der Täter die Schränke nach Wertsachen und Bargeld. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich ein Mokick-Lenker bei einem Unfall, der sich am Sonntagabend in der Tannenbergstraße ereignet hat. Ein 16-Jähriger war gegen 19.45 Uhr mit seiner Yamasaki in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Als er an einem geparkten Sattelzug vorbeifuhr, streifte er diesen und kam anschließend zu Fall. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zum Ausleuchten der Unfallstelle und Abstreuen der Fahrbahn war die Feuerwehr vor Ort. (sk)

Tübingen (TÜ): Kassenautomat aufgebrochen

Einen geringen Bargeldbetrag erlangte ein unbekannter Täter, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Kassenautomaten in einem Parkhaus in der Mohlstraße zu schaffen machte. Nachdem er zunächst gewaltsam die Automatentür aufgebrochen hatte, riss er anschließend die Geldkassette heraus und nahm sie samt Inhalt an sich. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. (sk)

Tübingen (TÜ): Gartenhaus in Brand geraten

Auf rund 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Sonntagmittag beim Brand eines Gartenhauses in der Eisenbahnstraße entstanden ist. Aus noch unbekannter Ursache war das Feuer, das den Rettungsleitstellen von Feuerwehr und Polizei gegen 12.35 Uhr gemeldet worden war, ausgebrochen. Die Flammen konnten durch die Einsatzkräfte in der Folge rasch gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an. (mr)

Hechingen (ZAK): Diesel gestohlen

Aus zwei Baumaschinen sind am Wochenende in Hechingen mehrere hundert Liter Diesel entwendet worden. Zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Montag, 7.00 Uhr, machten sich Unbekannte an einer Raupe und einem Bagger zu schaffen. Diese waren auf einer Baustelle in der Straße Im Nasswasen abgestellt. Aufgrund der Menge muss davon ausgegangen werden, dass der abgeschlauchte Diesel mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert wurde. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ow)

