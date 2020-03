POL-RT: Einbrüche, Unfallflucht, Unfall

Polizeipräsidium Reutlingen

In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Steinenbergstraße ist in der Zeit von Samstag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 01.30 Uhr, eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter gelangte gewaltsam über die Terrassentür auf der Gebäuderückseite in das Haus. Dort durchwühlte er im gesamten Gebäude die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Der Einbrecher erbeutete Bargeld und konnte unerkannt flüchten. An der Terrassentür entstand ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher unterwegs

In der Zeit von Samstag bis zum frühen Sonntag sind zwei Wohnhäuser von einem bislang unbekannten Einbrecher heimgesucht worden. Im Ortsteil Musberg hebelte der Täter in der Zeit von 10.00 - 21.45 Uhr an einem Einfamilienhaus die Terrassentür auf und gelangte so ins Gebäude. Hier durchsuchte er sämtliche Räume und Behältnisse. Er entwendete Schmuck, Armbanduhren und Bargeld. In Oberaichen versuchte der Einbrecher in der Zeit von 17.45 - 02.00 Uhr an einem Reihenhaus über mehrere Türen und Fenster in das Gebäude zu gelangen. Dabei scheiterte er jedoch. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren an beiden Tatorten.

Ostfildern (ES): Nach heftigem Aufprall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Am Samstagabend ist es im Zeitraum von 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr in Ruit zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der Verursacher unerkannt entfernt hat. In diesem Zeitraum war in der Scharnhauser Straße ein Opel Astra ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher prallte so heftig auf das Heck des geparkten Fahrzeugs, dass dieses circa ein Meter weit nach vorne versetzt wurde. Selbst Fahrzeugteile im Inneren des Pkw wurden in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht genau beziffert werden, es entstand jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Aufgrund des Schadenbildes muss davon ausgegangen werden, dass der Frontbereich des geflüchteten Fahrzeuges erheblich beschädigt sein muss. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, sich unter Telefon 0711/70913 zu melden.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Betrunken gegen geparkten Pkw geprallt

Am frühen Sonntagmorgen hat eine 39-jährige Frau in der Neuen Steige die Kontrolle über ihren Pkw verloren und einen Unfall verursacht. Sie kam mit ihrem Skoda gegen 00.30 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen ordnungsgemäß geparkten Peugeot. Grund hierfür war die deutliche Alkoholisierung der Frau. Sie musste nach dem Unfall mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Ihr Führerschein wurde noch an der Unfallstelle beschlagnahmt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in

