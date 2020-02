Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Wohnung eingebrochen; Brand; Schwerer Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Dettingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Wohnhaus in der Dettinger Friedensstraße ist in den vergangenen Tagen von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der bislang unbekannte Täter hebelte in der Zeit von Dienstag, zwölf Uhr, bis Freitag, 11.15 Uhr, ein Fenster auf und stieg durch dieses ins Innere. Im Gebäude wurden sämtliche Zimmer nach Wertsachen durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Boiler in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Freitagmittag, gegen 13 Uhr, ein Boiler im Untergeschoss eines Geschäfts in der Aicher Straße in Bernhausen in Brand geraten. Er konnte rasch von der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften ausgerückt war, gelöscht werden. Während des Einsatzes musste die Durchgangsstraße kurzzeitig bis 13.30 Uhr gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. (ms)

Straßberg (ZAK): Pkw-Lenkerin bei Unfall schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug am Freitagvormittag erlitten. Ein 28 Jahre alter Mann befuhr kurz nach zehn Uhr mit dem Sattelzug die B 463 von Albstadt herkommend in Richtung Sigmaringen. An der Einmündung der L 453 missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand das Rotlicht der dortigen Ampel. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem Renault Twingo einer 58-Jährigen, die von der Landesstraße von Straßberg herkommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Ebingen abbiegen wollte. Der Wagen der Frau wurde durch die heftige Kollision nach links in den dortigen Grünstreifen geschleudert. Der Lastwagen blieb mittig auf der B 463 stehen. Die Fahrerin musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe an dem Auto ausgelaufen waren, wurde die zuständige Umweltbehörde beim Landratsamt des Zollernalbkreises verständigt. Weiterhin war die Feuerwehr zur Unterstützung an die Unfallstelle ausgerückt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde dem Unfallverursacher noch vor Ort der Führerschein beschlagnahmt. Die Verkehrspolizei Balingen bittet unter Telefon 07433/264-0 Zeugen des Verkehrsunfalls, sich zu melden. (ms)

