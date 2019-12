Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm- 17-jähriger bei Motorradunfall verletzt

Selm (ots)

Am Freitag, 13.12.2019, gegen 19.40 Uhr, befuhr ein 17- jähriger Selmer mit seiner 125er Honda das Campus- Gelände am Sandforter Weg. Dabei übersah er einen von mehreren gepflanzten Bäumen. Bei der Kollision wurde der Kradfahrer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

