Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw beinahe mit Zug kollidiert; Seniorin lebensgefährlich verletzt; Pkw-Aufbruch; Vollsperrung nach Lkw-Unfall

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Bei geschlossenen Schranken über Bahnübergang gefahren

Am Donnerstagvormittag ist es am Bahnübergang in der Lautertalstraße in Münsingen zu einem Beinahezusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Zug gekommen. Eine 72-Jährige war mit ihrem Ford kurz vor neun Uhr auf der Lautertalstraße unterwegs und fuhr trotz der bereits geschlossenen Schranken über den dortigen Bahnübergang. Hierbei touchierte sie mit der rechten Fahrzeugseite eine Bahnschranke. Nur durch eine Notbremsung konnte der Zugführer einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern. Ohne anzuhalten fuhr die Frau mit ihrem Fahrzeug weiter. Anhand des vom Zugführer abgelesenen Kennzeichens konnte die 72-Jährige als Fahrerin ermittelt werden. An ihrem Wagen war geringer Schaden entstanden. Die Bahnschranke blieb nach Auskunft eines Technikers der Bahnagentur funktionstüchtig. Ob ein Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Es ist jedoch nicht bekannt, wie viele Fahrgäste sich in dem Zug befanden. Der Vorfall wurde erst kurz nach zehn Uhr durch einen Verantwortlichen der Bahn angezeigt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. (ms)

Esslingen (ES): Seniorin lebensgefährlich verletzt

Eine 91-jährige Frau hat am Donnerstagmittag in Liebersbronn lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Fußgängerin lief gegen 13.25 Uhr auf dem Gehweg der Liebersbronner Straße (K 1214) und kam nach aktuellem Kenntnisstand ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Zeitgleich parkte ein 78 Jahre alter Mann mit einer Mercedes A-Klasse rückwärts aus einem Grundstück aus und wollte über den Gehweg hinweg auf die Fahrbahn wechseln. Durch die bisherigen, verkehrspolizeilichen Ermittlungen konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob es dabei auch zu einem Kontakt zwischen dem Pkw und der liegenden Seniorin kam. Die 91-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. (mr)

Tübingen (TÜ): Erneut Pkw-Scheibe eingeschlagen

Erneut ist inmitten von Tübingen am helllichten Tag ein geparkter Pkw von einem Unbekannten in Diebstahlsabsicht aufgebrochen worden. Der Täter machte sich am Donnerstagvormittag die lediglich 20-minütige Abwesenheit des Fahrers zu Nutze und schlug zwischen elf Uhr und 11.20 Uhr am Europaplatz die Fahrerscheibe eines Mercedes Vito ein. Anschließend nahm er einen schwarzen Geldbeutel mit Bargeld und Bankkarten an sich, der sich im Bereich des Lenkrads auf einer Ablage befand. Erst am Tag zuvor war in Derendingen ein abgestellter Skoda auf dieselbe Art und Weise "geöffnet" worden (siehe Pressemitteilung vom 27.02.2020 / 12.01 Uhr). (mr)

Burladingen (ZAK): Kreisstraße nach Hermannsdorf komplett gesperrt

Ein Lkw-Unfall hat ab Donnerstagmittag zu einer stundenlangen Vollsperrung der K 7102 zwischen Hermannsdorf und Burladingen geführt. Kurz vor 14 Uhr war ein 53-Jähriger mit einem Sattelzug in Richtung Burladingen unterwegs und geriet in einer Rechtskurve mit seinem Gefährt aufs unbefestigte Bankett. Anschließend rutschte der Sattelzug einen Hang hinunter und kippte dabei auf die Beifahrerseite. Der 53-Jährige konnte sich mit Unterstützung von Ersthelfern aus der Fahrerkabine befreien. Er blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur genaueren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei ersten Schätzungen zufolge auf 40.000 Euro. Die aufwändige Bergung der Zugmaschine samt Anhänger, zu der wohl ein Kran angefordert werden muss, dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Vollsperrung dauert aktuell noch an (Stand 16.20 Uhr). (mr)

