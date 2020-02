Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verpuffung in Kanalisation

Reutlingen (ots)

Deizisau (ES): Verpuffung in Kanalisation

Eine Verpuffung in der unterirdischen Ölabscheideanlage hat am Mittwochmittag im Herrenlandweg für Aufregung gesorgt. Gegen 12.15 wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert, nachdem auf dem Gelände der Straßenmeisterei mehrere Kanaldeckel nach oben geschleudert wurden. Messwerte der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten im Einsatz war, ergaben wenig später keinerlei kritischen Gaskonzentrationen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte eine brennbare Flüssigkeit in den Ölabscheider auf dem Gelände gelangt sein, der eine zündfähige Gaskonzentration erzeugt hatte. Eine statische Entladung oder eine andere unbekannte Zündquelle könnte dann zu der Verpuffung in der Kanalisation geführt haben. Verletzt wurde niemand, es entstand auch kein Sachschaden. (cw)

