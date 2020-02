Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Mit Stein zugeschlagen; Flucht vor Polizeikontrolle; Kleiner Junge als Polizist unterwegs; Einbruch in Einfamilienhaus; Pkw aufgebrochen

Unfall zwischen Pkw und Sattelzug

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug am Dienstagnachmittag entstanden. Ein 29-Jähriger war um 16 Uhr mit seinem VW Caddy von der Aufschleifung von der Auchtertstraße herkommend nach rechts auf die L 384 eingefahren. Da der Pkw-Lenker eigenen Angaben nach von der tiefstehenden Sonne geblendet worden war, übersah er den vorfahrtsberechtigten Sattelzug eines 58-Jährigen, der auf der Landstraße von Ohmenhausen herkommend in Richtung Betzingen unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Pkw nach rechts auf den dortigen Grünstreifen gedrückt. Der VW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Mit Stein zugeschlagen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer handfesten Streitigkeit, die sich bereits am vergangenen Samstag in der Alteburgstraße ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es dort, auf Höhe der Hausnummer 47, gegen 20.50 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa acht teils alkoholisierten Heranwachsenden bzw. jungen Erwachsenen gekommen. Im Verlauf des Streits sollen ein 25-Jähriger und ein 22-Jähriger mit dort liegenden Steinen auf ihre Kontrahenten eingeschlagen und diese dadurch erheblich verletzt haben. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen dauern noch an. In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-0 insbesondere auch nach drei unbekannten Autofahrern, die auf der Alteburgstraße unterwegs waren und wegen der sich teilweise auf der Fahrbahn abspielenden Auseinandersetzung anhalten mussten. (cw)

Reutlingen (RT): Fatales Wendemanöver

Ein fatales Wendemanöver hat am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro auf der Aalener Straße in Orschel-Hagen geführt. Eine 26-Jährige wollte um 14.40 Uhr mit ihrem Opel Corsa vom rechten Fahrbahnrand aus in der gegenüberliegenden Einfahrt wenden. Hierbei übersah sie den von hinten kommenden VW Golf einer 25 Jahre alten Frau. Beide Pkw waren nach dem Aufprall erheblich beschädigt, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Beteiligten unverletzt. (ms)

Lichtenstein (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei Fahrzeuge waren nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Friedrich-List-Straße nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine 63-jährige Peugeot-Lenkerin befuhr kurz vor 15.30 Uhr die Ortsdurchfahrt von Unterhausen in Richtung Pfullingen, als sie plötzlich auf die Gegenfahrspur geriet. Ein entgegenkommender, 58 Jahre alter Ford-Fahrer erkannte die Gefahrensituation und wich nach rechts auf den Gehweg aus. Trotzdem streiften sich die beiden Pkw und der Ford blieb im Anschluss auf dem Gehweg stehen. Der Peugeot kam am linken Fahrbahnrand zum Stillstand. Der Schaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand verletzt. (ms)

Bad Urach (RT): Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Nur Blechschäden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, auf der B 465 / Burgstraße im Einmündungsbereich Seilerweg ereignet hat. Eine 60-Jährige befuhr mit ihrem Ford den Seilerweg und bog im Anschluss nach links in die Burgstraße ein. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Citroen einer 49-Jährigen, welche auf der B 465 in Richtung Münsingen unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. (sk)

Mehrstetten (RT): Gegen Schrankenanlage gerutscht

Auf mindestens 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am frühen Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 465 an der Abzweigung Mehrstetten entstanden ist. Ein 47-Jähriger war gegen 3.20 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße von Ehingen kommend in Richtung Münsingen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Mehrstetten geriet er auf der schneebedeckten Fahrbahn mit seinem tonnenschweren Gefährt ins Rutschen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schrankenanlage des Bahnübergangs. Die Anlage wurde dabei komplett zerstört. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sattelzug konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Zur Instandsetzung der Schrankenanlage kam noch in der Nacht ein Techniker vor Ort. Zu einer Beeinträchtigung des Zugverkehrs kam es nicht. (cw)

Esslingen (ES): Betrunken auf dem Dach gelandet

Erheblich betrunken war ein 33-Jähriger, der am späten Dienstagabend auf der B 10 im Bereich der Anschlussstelle Oberesslingen einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 23 Uhr mit seinem Mercedes auf der linken Fahrspur der Bundesstraße von Göppingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Beim Überholen eines VW Golfs einer 24-Jährigen kam er mit seinem Wagen zu weit nach rechts, wodurch es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dabei kam der Mercedes ins Schleudern, knallte in die Leitplanken, überschlug sich und rutschte auf dem Dach etwa 180 Meter weiter, bevor er auf dem Seitenstreifen zum Liegen kam. Während die Golf-Fahrerin unverletzt blieb, musste der Unfallverursacher mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit des 33-Jährigen stellten die Polizeibeamten einen starken Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch am Unfallort beschlagnahmt. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden fiel mit etwa 55.000 Euro beträchtlich aus. Zur Reinigung der Fahrbahn musste anschließend eine Kehrmaschine eingesetzt werden, weshalb die linke Fahrspur bis etwa zwei Uhr gesperrt werden musste. (cw)

Esslingen (ES): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Wegen Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen psychisch auffälligen 52-Jährigen, der am späten Dienstagabend die Anhaltesignale eines Streifenwagens ignoriert und versucht hat, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Ein Zeuge hatte über Notruf kurz vor 22.30 Uhr in der Krummhardter Straße in Schanbach einen randalierenden und möglicherweise alkoholisierten Mann gemeldet, der zuvor mit einem roten Kleinwagen hergefahren war. Auf der L 1150 kam den hinzugerufenen Polizeibeamten ein entsprechendes Fahrzeug entgegen, weshalb dieses zur Kontrolle angehalten werden sollte. Der Fahrer, der zeitweise mit deutlichen Schlangenlinien unterwegs war, ignorierte jedoch die Anhaltesignale des Streifenwagens und beleidigte die hinterherfahrenden Beamten mit aus dem Fahrerfenster gezeigten Handzeichen. Die Beamten setzten sich daher neben den Kleinwagen und forderten den Fahrer erneut auf, anzuhalten. Daraufhin beschleunigte dieser, überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug und schnitt dabei gefährlich den Fahrweg des Streifenwagens, dessen Fahrer eine Kollision nur durch eine starke Bremsung verhindern konnte. Der Toyota Yaris beschleunigte im Stadtgebiet auf über 100 km/h, ehe er im Bereich Ulmer Straße / Katharinenstraße stoppte. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es offenbar nicht gekommen. Trotz mehrfacher Aufforderungen durch die Polizeibeamten öffnete der Mann die verschlossenen Fahrzeugtüren oder Fenster nicht, weshalb die Beifahrerscheibe nach vorheriger Androhung eingeschlagen werden musste. Hierauf öffnete der 52-Jährige die Fahrertür und wurde vorläufig festgenommen. Der psychisch auffällige Mann, bei dem keine Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen festgestellt werden konnte, wurde anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik für Psychiatrie eingeliefert. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. (mr)

Esslingen (ES): Kleiner Junge als "Polizist" im Streifenwagen unterwegs

Unverhofft dürfte am Dienstagnachmittag ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen sein. Ein aufmerksamer Bewohner der Neuffenstraße im Stadtteil Zollberg sah einen kleinen Jungen hilflos auf der Straße stehen und kümmerte sich um ihn. Weiterhin verständigte der Mann gegen 17.30 Uhr die Polizei. Wie sich herausstellte, war das sieben Jahre alte Kind anlässlich Fasching in der nahegelegenen Jugendfarm und aufgrund eines Missverständnisses nicht abgeholt worden. Nachdem die Polizeibeamten den Wohnort des Kleinen recherchiert hatten, durfte der Bub im Streifenwagen mit nach Hause fahren. Das passende Outfit hatte der Siebenjährige an, denn er war als Polizist verkleidet unterwegs. Kurz nach 18 Uhr konnte der Junge wohlbehalten seinen Eltern übergeben werden. Er hatte die Fahrt nach Berkheim mit den richtigen Polizisten im Streifenwagen sichtlich genossen. (ms)

Denkendorf (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Dienstagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, auf der L 1204 zwischen Denkendorf und Neuhausen ereignet. Ein 43-jähriger Hyundai-Lenker bemerkte zu spät, dass sich der Verkehr auf der Landstraße unterhalb der Autobahn staute. Er prallte ins Heck der Mercedes C-Klasse eines 62 Jahre alten Mannes, die noch leicht gegen den davorstehenden Smart geschoben wurde. Das Auto des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. (ms)

Schlaitdorf (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Nürtinger Straße ist in der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, kurz vor 15 Uhr, eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter gelangten über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie in mehreren Stockwerken die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Über das konkrete Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Um Zeugenhinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend zwischen Plattenhardt und Bonlanden ereignet hat, bittet das Polizeirevier Filderstadt. Gegen 21.50 Uhr befuhr eine 25-jährige Skoda-Fahrerin die Osttangente aus Richtung B 27 kommend und wollte den Kreisverkehr an der Schulstraße geradeaus wieder verlassen. Ein zeitgleich von rechts aus der Schulstraße in den Kreisverkehr einfahrender Pkw-Lenker missachtete die Vorfahrt der jungen Frau, worauf es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. In einem kurzen Gespräch gab der unbekannte Fahrer an, sein Fahrzeug aufgrund nachfolgender Autos zur Seite fahren zu wollen. Er fuhr jedoch stattdessen unerlaubt in Richtung Filderklinik davon. Der Skoda der 25-Jährigen war so stark beschädigt worden, dass er von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden musste. Allein an diesem Fahrzeug beläuft sich der Schaden auf rund 4.000 Euro. Der gesuchte weiße Kleinwagen, an dem möglicherweise Böblinger Kennzeichen angebracht waren, müsste vorne links beschädigt sein. Der Fahrer ist 25 bis 30 Jahre alt, zirka 175 cm groß und schlank. Er hat kurze, dunkle Haare und war zur Unfallzeit allein im Fahrzeug unterwegs. Hinweise zum gesuchten Pkw sowie dem unbekannten Fahrer bitte unter Telefon 0711/7091-3. (mr)

Tübingen (TÜ): Pkw-Aufbruch

Das Polizeirevier Tübingen fahndet nach einem Unbekannten, der am Dienstagvormittag in der Schaffhausenstraße einen geparkten Ford Focus aufgebrochen hat. Der Täter machte sich gegen elf Uhr an dem Pkw zu schaffen, schlug die Beifahrerscheibe ein und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand eine von außen sichtbar abgelegte Handtasche samt Inhalt. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

