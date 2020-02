Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frau in Gniebel belästigt

Reutlingen (ots)

Pliezhausen-Gniebel (RT): Frau belästigt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 30 Jahre alten Mann, der am Montagabend in der Dörnacher Straße eine Frau belästigt hat, fahndet der Polizeiposten Pliezhausen. Die Frau saß gegen 18.40 Uhr auf einer Bank bei den Altglascontainern. Plötzlich kam der Mann komplett nackt hinter den Containern hervor, lief tänzelnd auf die Frau zu, wobei er in jeder Hand einen Topfdeckel hielt, die er immer wieder zusammenschlug. Als die Frau ihn anschrie und in Richtung Kindertagesstätte weglief, folgte ihr der Mann wortlos. Erst nachdem sie nach ihrem Begleiter rief, flüchtete der Nackte in Richtung der Glascontainer. Als sie mit ihrem Begleiter kurz darauf bei den Containern nachschaute, war von dem Unbekannten nichts mehr zu finden. Erst am Dienstagvormittag wurde dann die Polizei von dem Vorfall informiert. Der Unbekannte soll etwa 190 Zentimeter groß und von stabiler Figur gewesen sein. Er hatte kurze, schwarze Haare und eine auffällig helle Hautfarbe. Hinweise bitte an den Polizeiposten Pliezhausen, Telefon 07127/734-0. (cw)

