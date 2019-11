Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen -Abschleppdienst rollt nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 08.11.2019, gegen 14:10 Uhr, kam es in der Untergasse in Edigheim zu einem Verkehrsunfall. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden hierbei derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 22-jährige Unfallverursacher fuhr zuvor mit seinem PKW vom rechten Straßenrand an und übersah einen vorbeifahrenden PKW. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 4500 EUR.

