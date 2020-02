Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Allerlei Streitigkeiten, Wohnungseinbrüche, Gartenhütten beschädigt, Unfälle

Reutlingen (ots)

Eskalation an Tankstelle (Zeugenaufruf)

In der Nacht auf Samstag ist es an der Aral-Tankstelle in der Albstraße zu einem Vorfall gekommen, zu dem das Polizeirevier Reutlingen, Tel. 07121/942-3333, dringend Zeugen sucht. Gegen 00.45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle. Aus einem Regal entnahm er eine Sektflasche und versteckte sie unter seiner Jacke. Anschließend verließ er den Verkaufsraum. Ein 30-jähriger Angestellter folgte der Person und sprach ihn im Außenbereich an. Der Unbekannte händigte daraufhin die entwendete Sektflasche aus. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Handgemenge zwischen dem Angestellten und dem Unbekannten. Hierauf ging der Unbekannte zu einer Zapfsäule und verspritzte Benzin. Gleiches tat er auch noch an einer weiteren Zapfsäule. Anschließend versuchte er mit einem Feuerzeug, das Benzin zu entzünden, was ihm jedoch nicht gelang. Eine weitere Angestellte, die sich in der Tankstelle befand und die Situation erkannte, betätigte reaktionsschnell den "Notausschalter", sodass ein weiteres Austreten von Benzin unterbunden werden konnte. Im Anschluss konnte der Unbekannte zu Fuß flüchten. Eine Fahndung verlief erfolglos. Die Polizei Reutlingen hat die Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen und sucht nun nach dem Unbekannten, der wie folgt beschrieben werden kann. Er ist ca. 175 cm groß, 20-30 Jahre alt, hatte einen Oberlippen- und Kinnbart, war bekleidet mit einem dunkelblauen Parka, trug eine helle Jeans und war stark alkoholisiert.

Reutlingen (RT): Streit unter Betrunkenen

Eine körperliche Auseinandersetzung hat sich am Freitag gegen 16.20 Uhr am Listplatz in Reutlingen ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zwei Männer im Alter von 59 und 62 Jahren aus nichtigem Anlass in Streit, worauf sie gegenseitig auf sich einschlugen. Bei beiden Beteiligten wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der jeweils ein Ergebnis von rund 1,5 Promille ergab. Gegen die Streithähne wurden Strafverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen.

Köngen/Leinfelden-Echterdingen/Hochdorf (ES): Wohnungseinbrüche

Im Laufe des Freitagabends sind mehrere Wohnungseinbrüche bei der Polizei angezeigt worden. In Köngen hebelten die Einbrecher in der Teckstraße eine Kellertüre auf und durchsuchten mehrere Zimmer in den oberen Stockwerken. Im Köngener Haldenweg wurde eine Hauseingangstüre aufgehebelt, sämtliche Schränke in der Wohnung durchsucht und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. In einem Wohngebiet in Leinfelden-Echterdingen, Stadtteil Leinfelden, wurde die Kellertüre an einem Einfamilienhaus aufgehebelt und mehrere Schränke und Kommoden nach Stehlenswertem durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, stand am Abend noch nicht fest. In einem Hochdorfer Wohngebiet brachen die Täter über eine Balkontüre ein, flexten einen Tresor auf und entwendeten daraus Schmuck und Münzen von unbekanntem Wert. An allen Tatorten sicherten Experten der Kriminalpolizei die Spuren.

Kirchheim (ES): Gefährliche Körperverletzung

Eine gefährliche Körperverletzung unter Anwendung eines Messers hat am frühen Samstagmorgen die Polizei in Kirchheim beschäftigt. Kurz nach 01.00 Uhr meldete ein 27-Jähriger über Notruf, dass er in seiner Wohnung in der Hermann-Hesse-Straße einen Besucher mit einem Messer verletzt habe. Beim Betreten der Wohnung konnten von der Polizei mehrere Personen angetroffen werden. Bei einem stark alkoholisierten 25-Jährigen konnten Blutantragungen an der Kleidung festgestellt werden. Da er sich gegenüber den eingesetzten Kräften aggressiv verhielt und seine Verletzungen nicht behandeln lassen wollte, musste er zunächst zu Boden gebracht und fixiert werden. Durch den Rettungsdienst wurden zwei Stichverletzungen festgestellt, die im Krankenhaus ambulant versorgt werden mussten. Ein in der Wohnung befindlicher 22-jähriger Zeuge, der unter dem Einfluss von Alkohol und sonstigen berauschenden Mitteln stand, wurde aufgrund seiner Aggressivität in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von knapp einem Promille, beim Geschädigten mehr als 1,5 Promille. Zudem räumte der Beschuldigte vorherigen Drogenkonsum ein. Das Polizeirevier in Kirchheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Dettingen/Teck und Owen/Teck (ES): Gartenhütten beschädigt (Zeugenaufruf)

Im Zeitraum von Dienstag bis Freitag sind zwischen Guckenrain und Teck-Hörnle im Gewann Vorsberg, Berg und Nachtigall, sowie am Owener Maienwasen mehrere Gartenhütten von Unbekannten beschädigt worden. Die Täter brachen eine Vielzahl von Gartenhütten auf und hinterließen einen Vandalismus-Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Des Weiteren wurden vereinzelt kleinere Gartengeräte entwendet und Feuerlöscher versprüht. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07021/501-0 Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Ostfildern (ES): Bei Diebstahl erwischt

In der Nacht zum Samstag sind in Ruit zwei Jugendliche beim Diebstahl auf frischer Tat ertappt worden. Die 15- und 16 Jahre alten Jungen brachen gegen 02.40 Uhr im Gewerbegebiet eine an der Firmenrückseite abgestellte, verschlossene Gitterbox zur Sammlung von Elektroschrott auf und entwendeten mehrere Gegenstände. Anwohner verständigten die Polizei. Diese konnte beide widerstandslos vorläufig festnehmen und nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen den Eltern übergeben.

Lenningen (ES): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Samstag ist es in der Oberlenninger Marktstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem der Fahrer die Flucht ergriffen hat. Gegen 03.30 Uhr prallte ein Peugeot-Fahrer, der offensichtlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, zunächst gegen ein Geländer am Lauterufer, bevor sich das Fahrzeug drehte, eine Straßenlaterne überfuhr und in die Mauer unterhalb der evangelischen Martinskirche krachte. Während das ältere Fahrzeug total beschädigt an der Unfallstelle zurückblieb, flüchtete der Fahrer zu Fuß. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07021/501-0 zu melden.

Wendlingen am Neckar (ES): Auseinandersetzung am Bahnhof

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Freitagabend gegen 21.00 Uhr am Bahnhof Wendlingen gekommen. Ein 21-Jähriger traf am Bahnhof auf drei, ihm flüchtige Bekannte, ging auf die Personen los und versuchte sie zu schlagen. Hierbei entwendete er eine Halskette sowie eine Geldbörse. Als sich die Geschädigten in ein Taxi flüchteten, um mit diesem die Örtlichkeit zu verlassen, wollte der 21-Jährige auch auf den Taxifahrer losgehen, was aber durch einen anderen Taxifahrer verhindert wurde. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden bei dem 21-Jährigen auch Betäubungsmittel aufgefunden. Er muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Tübingen (TÜ): Mehrere Auseinandersetzungen

In der Nacht zum Samstag ist es kurz nach Mitternacht in der Innenstadt von Tübingen sowie vor und in einer Diskothek zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen, die ein polizeiliches Einschreiten erforderlich machten. Zwei betrunkene 19 und 20 Jahre alte Männer gerieten zunächst in einer Diskothek in Streit, welcher letztendlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete und beide Personen der Örtlichkeit verwiesen wurden. Im Außenbereich ging die Schlägerei jedoch weiter, wodurch der 20-Jährige eine Kopf- und Gesichtsverletzung erlitt, welche in einer Klinik behandelt werden musste. Zu einer weiteren Schlägerei kam es im Bereich eines Imbisses in der Tübinger Mühlstraße, wo zwei 17-Jährige von zwei, bislang unbekannten Personen, geschlagen und getreten wurden. Hier wurde einer der 17-Jährigen leicht verletzt. Die Täter konnten unerkannt von der Örtlichkeit flüchten. Gegen 01.00 Uhr musste die Polizei erneut zu einer Diskothek in die Reutlinger Straße ausrücken, weil ein 22-Jähriger einen Kopfstoß ins Gesicht bekam, wodurch er Verletzungen am Auge davontrug. In allen Fällen wurden die Ermittlungen durch das Polizeirevier Tübingen übernommen.

Nehren (TÜ): Kräftig aufgefahren

Am Freitagnachmittag ist es in der Reutlinger Straße in Nehren zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich zwei Personen verletzten und erheblicher Sachschaden entstanden ist. Gegen 16.10 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus Tübingen mit seinem Fiat die Reutlinger Straße in Richtung Gomaringen. Er musste wegen eines anderen Fahrzeuges, welches nach links in die Auchtertstraße abbiegen wollte, anhalten. Eine dahinterfahrende 21-jährige VW-Fahrerin aus Ofterdingen erkannte die Situation und bremste ebenfalls ab. Der nachfolgende 33-Jährige Fahrer eines VW-Golf aus Gomaringen erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr heftig auf den VW der 21-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Fiat geschleudert. Bei dem Unfall wurden der 33-Jährige und die 21-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 12.000 Euro.

Balingen (ZAK): Auffahrunfall

Zu einem heftigen Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten und insgesamt 19.000 Euro Sachschaden ist es am Freitagmittag gegen 12:25 Uhr auf der Bundesstraße 463 zwischen den Ausfahrten Balingen-Weilstetten und Balingen-Frommern gekommen. In einer Fahrzeugkolonne Richtung Balingen musste ein 27-jähriger Mazda-Fahrer verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein 31-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit seinem VW Golf ins Heck des Mazda. Die nachfolgende 26-jährige Seat-Fahrerin fuhr wiederum auf den Golf auf. Sie musste leicht verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

